Маржан Арапбаева показала яркие кадры с отдыха в Таиланде (видео)

Казахстанская певица Маржан Арапбаева поделилась в Instagram яркими кадрами с отдыха в Таиланде. Фанаты отреагировали на публикацию исполнительницы, передает NUR.KZ.

В небольшом ролике Арапбаева показала, как хорошо отдохнула в экзотической стране. Певица появилась на кадрах в коротких шортах и блузке изумрудного цвета на одно плечо.

На другом фото артистка запечатлелась стоя в воде, она также показала морских черепах и красочное шоу, на котором побывала.

"Один счастливый день", - прокомментировала исполнительница свою публикацию.

К слову, сегодня, 7 февраля, Маржан Арапбаева отмечает 46-летие. Фанаты поздравили ее и отметили, как сильно ее любят.

Ране мы делились фактами о творчестве и личной жизни певицы.