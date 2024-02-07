Маржан Арапбаева показала яркие кадры с отдыха в Таиланде (видео)
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Казахстанская певица Маржан Арапбаева поделилась в Instagram яркими кадрами с отдыха в Таиланде. Фанаты отреагировали на публикацию исполнительницы, передает NUR.KZ.
В небольшом ролике Арапбаева показала, как хорошо отдохнула в экзотической стране. Певица появилась на кадрах в коротких шортах и блузке изумрудного цвета на одно плечо.
На другом фото артистка запечатлелась стоя в воде, она также показала морских черепах и красочное шоу, на котором побывала.
"Один счастливый день", - прокомментировала исполнительница свою публикацию.
К слову, сегодня, 7 февраля, Маржан Арапбаева отмечает 46-летие. Фанаты поздравили ее и отметили, как сильно ее любят.
Ране мы делились фактами о творчестве и личной жизни певицы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059696-marzhan-arapbaeva-pokazala-yarkie-kadry-s-otdyha-v-tailande-video/