"Вспоминали детство": Малахов показал фото с Ириной Шейк 10-летней давности
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Андрей Малахов покопался в фотоархивах и вспомнил встречу с Ириной Шейк, которая состоялась ровно 10 лет назад. Телеведущий опубликовал совместное фото с моделью, сделанное в Сочи, передает NUR.KZ.
В 10-летнюю годовщину открытия Олимпиады в Сочи Андрей Малахов вспомнил встречу с Ириной Шейк, которая произошла в то время. Телеведущий и модель сделали совместное фото, которое Малахов опубликовал в своих соцсетях - он рассказал историю снимка.
"На фото я с Ириной Шайхлисламовой (в народе Шейк), которая несла на открытии XXII Зимних Олимпийских игр табличку нашей команды под крики стадиона: "Go Russia!", "Нас не догонят!". Сейчас, спустя 10 лет, когда Ира не просто популярная модель, а главная звезда мировых светских хроник, ее действительно трудно догнать!" - написал Малахов.
Андрей также рассказал, как они с Ириной вспоминали детство в родных городах.
Ирина Шейк недавно тоже ностальгировала по юности - она показывала детские фотографии, в том числе и снимок с мамой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059662-vspominali-detstvo-malahov-pokazal-foto-s-irinoy-sheyk-10-letney-davnosti/