"Неземная": Наzиму в новом "кукольном" образе сравнили с Клеопатрой
Опубликовано:
Казахстанская певица Назима Джанибекова показалась подписчикам Instagram в новом креативном образе. Поклонники сравнили любимую артистку с Клеопатрой, передает NUR.KZ.
Наzима представила на суд подписчиков своего Instagram-аккаунта новый образ - певица сделала челку и броский макияж и запечатлелась в блестящем черном платье с перчатками.
Для создания образа Джанибекова вдохновлялась куклами. Она поинтересовалась, на какую больше похожа.
"Bratz или Barbie?" - спросила поклонников Наzима.
Фанатам "лук" пришелся по вкусу.
"Теперь мой любимый образ на тебе", "Не успела прочитать описание, подумала: "Ну куколка какая!", "Очень красивая", "Уж точно Bratz", "Оставайся всегда такой же красоткой", "Клеопатра", "Шикарная, самая самая", "Неземная", "Шымкент рулит", - написали в комментариях поклонники.
Недавно Наzима вернулась с Мальдив, где отдыхала с дочерью - популярная певица делилась романтическими кадрами, снятыми на закате.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059551-nezemnaya-nazimu-v-novom-kukolnom-obraze-sravnili-s-kleopatroy/