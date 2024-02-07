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"Неземная": Наzиму в новом "кукольном" образе сравнили с Клеопатрой

Опубликовано:

Наzима
Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Назима Джанибекова показалась подписчикам Instagram в новом креативном образе. Поклонники сравнили любимую артистку с Клеопатрой, передает NUR.KZ.

Наzима представила на суд подписчиков своего Instagram-аккаунта новый образ - певица сделала челку и броский макияж и запечатлелась в блестящем черном платье с перчатками.

Для создания образа Джанибекова вдохновлялась куклами. Она поинтересовалась, на какую больше похожа.

"Bratz или Barbie?" - спросила поклонников Наzима.

Фанатам "лук" пришелся по вкусу.

"Теперь мой любимый образ на тебе", "Не успела прочитать описание, подумала: "Ну куколка какая!", "Очень красивая", "Уж точно Bratz", "Оставайся всегда такой же красоткой", "Клеопатра", "Шикарная, самая самая", "Неземная", "Шымкент рулит", - написали в комментариях поклонники.

Недавно Наzима вернулась с Мальдив, где отдыхала с дочерью - популярная певица делилась романтическими кадрами, снятыми на закате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059551-nezemnaya-nazimu-v-novom-kukolnom-obraze-sravnili-s-kleopatroy/

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