"Неземная": Наzиму в новом "кукольном" образе сравнили с Клеопатрой

Казахстанская певица Назима Джанибекова показалась подписчикам Instagram в новом креативном образе. Поклонники сравнили любимую артистку с Клеопатрой, передает NUR.KZ.

Наzима представила на суд подписчиков своего Instagram-аккаунта новый образ - певица сделала челку и броский макияж и запечатлелась в блестящем черном платье с перчатками.

Для создания образа Джанибекова вдохновлялась куклами. Она поинтересовалась, на какую больше похожа.

"Bratz или Barbie?" - спросила поклонников Наzима.

Фанатам "лук" пришелся по вкусу.

"Теперь мой любимый образ на тебе", "Не успела прочитать описание, подумала: "Ну куколка какая!", "Очень красивая", "Уж точно Bratz", "Оставайся всегда такой же красоткой", "Клеопатра", "Шикарная, самая самая", "Неземная", "Шымкент рулит", - написали в комментариях поклонники.

Недавно Наzима вернулась с Мальдив, где отдыхала с дочерью - популярная певица делилась романтическими кадрами, снятыми на закате.