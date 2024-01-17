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Отдыхающая на Мальдивах Наzима впечатлила романтическими кадрами, снятыми на закате

Опубликовано:

Наzима
Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Назима Джанибекова, известная на сцене как Наzима, снялась на фоне заката на море. Исполнительница отдыхает с дочерью на Мальдивах, передает NUR.KZ.

"Каждый раз, когда медитирую, представляю, как я стою на берегу Мальдив, а вокруг красивый закат", - отметила она (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Певица снялась на фоне заката на море в красном пляжном ансамбле. Распущенные волосы артистки придали образу романтичности.

"Огонь огненный получился", "Теперь она похожа на амазонку", "Горяча", "Закат и девушка нереальные", "Фигура огонь", "Королева", "Это красивый закат вокруг красивой девчонки", "Нази шикарная. Хорошего отдыха", "Вы богиня красоты, такая нежная , чувствительная и интересная. Что бы вы ни носили, вам все идет", - оставили свои отзывы поклонники.

А несколькими днями ранее Наzима показала фигуру в бикини и восхитила фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2056003-otdyhayuschaya-na-maldivah-nazima-vpechatlila-romanticheskimi-kadrami-snyatymi-na-zakate/

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