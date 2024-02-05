Премии "Грэмми-2024" вручили в Лос-Анджелесе: кто победил в этом году

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии "Грэмми". Награду за лучшую песню получила Билли Айлиш, передает NUR.KZ.

На данный момент стали известны победители практически во всех номинациях этого года. Полный список опубликован на официальном сайте премии.

Так, награды в следующих номинациях получили: