Премии "Грэмми-2024" вручили в Лос-Анджелесе: кто победил в этом году
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Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии "Грэмми". Награду за лучшую песню получила Билли Айлиш, передает NUR.KZ.
На данный момент стали известны победители практически во всех номинациях этого года. Полный список опубликован на официальном сайте премии.
Так, награды в следующих номинациях получили:
- Песня года – "What Was I Made For?" (из фильма "Барби"), Билли Айлиш;
- Лучший новый артист – Виктория Моне;
- Лучшее сольное поп-исполнение – "Flowers", Майли Сайрус;
- Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой – "Ghost in the Machine", SZA feat. Фиби Бриджерс;
- Лучший вокальный поп-альбом – "Midnights", Тейлор Свифт;
- Лучшая рок-песня и лучшее рок-исполнение – "Not Strong Enough", Boygenius;
- Лучшее метал-исполнение – "72 Seasons", Metallica;
- Лучший рок-альбом – "This Is Why", Paramore;
- Лучшее R&B-исполнение – "ICU", Coco Jones;
- Лучшая R&B-песня – "Snooze", Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Солана Роу & Леон Томас;
- Лучший R&B-альбом – "JAGUAR II", Виктория Моне;
- Лучшее рэп-исполнение – "Scientists & Engineers", Киллер Майк при участии André 3000, Future и Эрин Аллен Кейн;
- Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа – альбом "Барби";
- Лучший саундтрек для визуальных медиа – Людвиг Йоранссон, "Оппенгеймер";
- Лучший музыкальный фильм – Moonage Daydream, Бретт Морген;
- Лучшее музыкальное видео – "I’m Only Sleeping", The Beatles.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2059113-premii-gremmi-2024-vruchili-v-los-andzhelese-kto-pobedil-v-etom-godu/