Улетевшая на учебу в Лондон Айгуль Иманбаева появилась в стильном аутфите

46-летняя казахстанская певица Айгуль Иманбаева, находящаяся сейчас в Лондоне на учебе, появилась в стильном аутфите и покорила фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Певица запечатлелась в яркой желтой футболке, стильных серых штанах и белых кедах. Артистка задумчиво смотрит вверх, прислонившись к стене, и держит в руке куртку.

"Молодые мечтают, старые вспоминают. А вы к какой категории относитесь?" - спросила Айгуль своих подписчиков.

"Айгуль, вы такая красивая", "Вы огонь, в 40 лет жизнь только начинается", "Ну прям как девочка", "Всегда вне времени", "Классно", "Стильный образ", - отметили пользователи соцсети.

Напомним, в марте прошлого года Айгуль Иманбаева отметила 46-летие в Алматы, а летом певица улетела учиться в Лондон.