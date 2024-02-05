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Улетевшая на учебу в Лондон Айгуль Иманбаева появилась в стильном аутфите

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Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

46-летняя казахстанская певица Айгуль Иманбаева, находящаяся сейчас в Лондоне на учебе, появилась в стильном аутфите и покорила фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

Певица запечатлелась в яркой желтой футболке, стильных серых штанах и белых кедах. Артистка задумчиво смотрит вверх, прислонившись к стене, и держит в руке куртку.

"Молодые мечтают, старые вспоминают. А вы к какой категории относитесь?" - спросила Айгуль своих подписчиков.

"Айгуль, вы такая красивая", "Вы огонь, в 40 лет жизнь только начинается", "Ну прям как девочка", "Всегда вне времени", "Классно", "Стильный образ", - отметили пользователи соцсети.

Напомним, в марте прошлого года Айгуль Иманбаева отметила 46-летие в Алматы, а летом певица улетела учиться в Лондон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059226-uletevshaya-na-uchebu-v-london-aygul-imanbaeva-poyavilas-v-stilnom-autfite/

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