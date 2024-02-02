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"Руки-ножницы": 41-летняя Алена Водонаева предстала в оригинальном образе

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Алена Водонаева
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая, экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева представила на суд фанатов новую фотосессию - образ актрисы обсудили в Instagram, передает NUR.KZ.

41-летняя актриса запечатлелась в оригинальном красном платье с "шипами" из ткани и перчатками выше локтя. Акцент был сделан на ее длинные ногти. Волосы Алены распущены, а пронзительный взгляд обращен в камеру, заставляя сжиматься сердца.

"Когда партию выиграла Красная Шапочка", - отметила она.

"Ну божественная королева", "Алена, руки-ножницы. Императрица", "Ваши образы всегда пушка", "Кровавая Мэри", - написали ей фолловеры.

Ранее Алена Водонаева предстала в чувственном образе. А ее фото в бикини вызвало бурную реакцию подписчиков в соцсети, они отметили, что "такую фигуру нельзя прятать".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058887-ruki-nozhnitsy-41-letnyaya-alena-vodonaeva-predstala-v-originalnom-obraze/

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