"Руки-ножницы": 41-летняя Алена Водонаева предстала в оригинальном образе

Российская телеведущая, экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева представила на суд фанатов новую фотосессию - образ актрисы обсудили в Instagram, передает NUR.KZ.

41-летняя актриса запечатлелась в оригинальном красном платье с "шипами" из ткани и перчатками выше локтя. Акцент был сделан на ее длинные ногти. Волосы Алены распущены, а пронзительный взгляд обращен в камеру, заставляя сжиматься сердца.

"Когда партию выиграла Красная Шапочка", - отметила она.

"Ну божественная королева", "Алена, руки-ножницы. Императрица", "Ваши образы всегда пушка", "Кровавая Мэри", - написали ей фолловеры.

Ранее Алена Водонаева предстала в чувственном образе. А ее фото в бикини вызвало бурную реакцию подписчиков в соцсети, они отметили, что "такую фигуру нельзя прятать".