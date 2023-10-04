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"Горячее огня, слаще меда": Алена Водонаева предстала в чувственном образе

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Алена Водонаева
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая, экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева приняла участие в новой фотосессии. Актриса поделилась снимками в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Алена запечатлелась в эффектном комбинезоне бирюзового цвета с вырезами в области декольте. Аутфит дополняют объемные цепи и солнцезащитные очки.

"Я должна вам кое в чем признаться, я - секс символ эпохи", - заявила она.

"Красивая. Но с символом погорячилась, конечно", "Уважаю женщин, у которых все в порядке с самооценкой", "Ну какая!", "Фух, слава всем Богам, ты в этом призналась, не прошло и 20 лет!", "Самая сексуальная из всех самых сексуальных. Люблю таких женщин, как вы", "Мой идеал женщины, люблю", "Вы та самая женщина, которая горячее огня и слаще меда", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2039453-goryachee-ognya-slasche-meda-alena-vodonaeva-predstala-v-chuvstvennom-obraze/

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