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"Как подружка": мама Глюкозы восхитила внешним видом поклонников певицы (видео)

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Певица Глюкоза с мамой
Певица Глюкоза с мамой. Фото: instagram.com/glukozamusic

Наталья Ионова-Чистякова, известная под псевдонимом Глюкоза, сняла юмористическое видео для Instagram вместе с матерью. Поклонники отметили прекрасный внешний вид женщины, передает NUR.KZ.

Глюкоза представила поклонникам очередное развлекательное видео. В этом эпизоде исполнительница хита "Снег идет" предложила поклонникам узнать, насколько они похожи с мамой теми или иными привычками или чертами характера.

Певица и ее мать, танцуя, раскрывали о себе те или иные факты. Так, например, Глюкоза слушается своего мужа, а мама, напротив, командует им. Если певица любит поспать подольше, то ее мама - ранняя пташка.

Были между ними и сходства - они обе предпочитают экономии траты, а кошкам - собак.

Поклонники обратили внимание не только на сходство характеров, но и на внешность.

"Это мама? Шикарная женщина! Но, стало яснее, в кого дочь", "Мама как подружка", "Две красотки, Мама классная", "Огненные и мама, и дочь", "Я думала, что это подружка", - отмечают подписчики в комментариях.

Недавно Глюкоза отдохнула с семьей на Сейшелах - артистка выкладывала фотографии в купальнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058863-kak-podruzhka-mama-glyukozy-voshitila-vneshnim-vidom-poklonnikov-pevitsy-video/

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