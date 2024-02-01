"Как в сказке": Данэлия Тулешова провела атмосферный фотосет в лесу

Данэлия Тулешова показала поклонникам кадры из новой фотосессии, которую юная певица провела в лесу. Поклонники назвали снимки атмосферными, отметив, что пейзаж "выглядит, как сказка", передает NUR.KZ.

Теплые фотографии на фоне зеленых деревьев показала подписчикам Instagram звезда "Детского Евровидения" Данэлия Тулешова. Певица запечатлелась в лесу с закрытыми глазами, словно впитывая атмосферу природы вокруг себя.

"Потерялась в красоте леса", - подписала пост Данелия.

Поклонники оценили атмосферные фотографии Тулешовой.

"Прекрасная съемка, красивые фотографии", "Прогулки по лесу очень полезны, это можно превратить в хорошую привычку", "Снимки настолько хороши, что выглядят не совсем реальными", "Королева леса", "Такой красивый вид", "Восхитительно", "Выглядит, как сказка", - написали подписчики Данэлии в комментариях под публикацией.

В декабре певица разбила гитару на съемках - фанаты назвали ее "рок-звездой".