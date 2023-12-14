"Рок-звезда": Данэлия Тулешова разбила гитару на съемках
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Данэлия Тулешова показалась в рок-н-ролльном образе. Первая представительница Казахстана на "Детском Евровидении" даже разбила гитару - фото она выложила в Instagram, передает NUR.KZ.
На новых снимках в Instagram 17-летняя Данэлия будто только что слезла с мотоцикла - певица примерила мотоциклетную куртку, черный кроп-топ и джинсы.
Тулешова также показала остатки от ярко-красной электрогитары, лежащие на асфальте.
"Определенно разбила гитару с первой попытки", - пишет Данэлия.
Поклонники юной певицы пришли в восторг от увиденного.
"Поехали!", "Это лишний раз доказывает что ты - рок-звезда", "Аутентично", "Что не сделаешь ради клипа, да?" - пишут в комментариях под публикацией.
Напомним, Данэлия Тулешова готовит музыкальную премьеру, которая состоится завтра. Для нее казахстанская звезда примерила более темный образ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050781-rok-zvezda-daneliya-tuleshova-razbila-gitaru-na-semkah/