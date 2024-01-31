"Озорная девчонка": молодая жена 78-летнего Петросяна покорила фанатов зимними образами

34-летняя супруга советского и российского артиста и юмориста Евгения Петросяна показала свои зимние аутфиты и вновь услышала комплименты верных подписчиков, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Татьяна разместила в ленте Instagram. Супруга 78-летнего юмориста показала несколько ярких зимних нарядов. Фанаты поспешили оставить свои комментарии под снимками.

"Ну красоточка во всех луках", "Таня, выглядите прекрасно во всех нарядах! Но джинсовый - особенно классный", "Первое, что пришло в голову, когда увидела фото - озорная девчонка", "Всегда такая разная", "Сапожки - огонь", "Образы такие вкусные! Все! Вот все бы хотела себе тоже", "Свитер с горой вообще бомба", "Ох уж эта улыбка!" - отметили пользователи соцсети.

Ранее Татьяна Брухунова показала фото с подросшим сыном Ваганом.