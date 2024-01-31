Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Озорная девчонка": молодая жена 78-летнего Петросяна покорила фанатов зимними образами

Опубликовано:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

34-летняя супруга советского и российского артиста и юмориста Евгения Петросяна показала свои зимние аутфиты и вновь услышала комплименты верных подписчиков, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Татьяна разместила в ленте Instagram. Супруга 78-летнего юмориста показала несколько ярких зимних нарядов. Фанаты поспешили оставить свои комментарии под снимками.

"Ну красоточка во всех луках", "Таня, выглядите прекрасно во всех нарядах! Но джинсовый - особенно классный", "Первое, что пришло в голову, когда увидела фото - озорная девчонка", "Всегда такая разная", "Сапожки - огонь", "Образы такие вкусные! Все! Вот все бы хотела себе тоже", "Свитер с горой вообще бомба", "Ох уж эта улыбка!" - отметили пользователи соцсети.

Ранее Татьяна Брухунова показала фото с подросшим сыном Ваганом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058512-ozornaya-devchonka-molodaya-zhena-78-letnego-petrosyana-pokorila-fanatov-zimnimi-obrazami/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.