"Ты прекрасна, спору нет": Анна Заворотнюк показала фигуру в прозрачном мини-платье

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала новые фотографии в Instagram-аккаунте, на которых продемонстрировала стройные ноги. Подписчики остались без ума от снимков, передает NUR.KZ.

Анна Заворотнюк имеет хороший вкус и отличную фигуру, об этом ее подписчики говорят неустанно и не перестают нахваливать ее в комментариях. Вот и на этот раз новые фотографии девушки не оставили равнодушными пользователей соцсети.

Прозрачное приталенное мини-платье отлично подчеркнуло фигуру девушки. В дополнение к образу Анна предпочла украшение на шею, светлую сумку и солнцезащитные очки.

"До чего же ты красивая", "Ты прекрасна, спору нет", "Солнечно и прекрасно", "Красотка", "Сейчас каждый вечер смотрю сериал "Наша прекрасная няня", восхищаюсь фигурой Анастасии и всегда вспоминаю Аннушку", - высказались пользователи соцсети.