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"Ты прекрасна, спору нет": Анна Заворотнюк показала фигуру в прозрачном мини-платье

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Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала новые фотографии в Instagram-аккаунте, на которых продемонстрировала стройные ноги. Подписчики остались без ума от снимков, передает NUR.KZ.

Анна Заворотнюк имеет хороший вкус и отличную фигуру, об этом ее подписчики говорят неустанно и не перестают нахваливать ее в комментариях. Вот и на этот раз новые фотографии девушки не оставили равнодушными пользователей соцсети.

Прозрачное приталенное мини-платье отлично подчеркнуло фигуру девушки. В дополнение к образу Анна предпочла украшение на шею, светлую сумку и солнцезащитные очки.

"До чего же ты красивая", "Ты прекрасна, спору нет", "Солнечно и прекрасно", "Красотка", "Сейчас каждый вечер смотрю сериал "Наша прекрасная няня", восхищаюсь фигурой Анастасии и всегда вспоминаю Аннушку", - высказались пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048707-ty-prekrasna-sporu-net-anna-zavorotnyuk-pokazala-figuru-v-prozrachnom-mini-plate/

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