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"Черная пантера": фото Самбурской в бикини оценили фанаты

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Настасья Самбурская
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

36-летняя российская актриса и певица, звезда "Универа" Настасья Самбурская показала фигуру в бикини. Новые фото она разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Фотографии Самбурской подписчики назвали мотивирующими, ведь актрисе есть, чем похвастать - ее фигуру поклонники считают идеальной. На пляжных снимках звезда "Универа" запечатлелась в черном бикини сидя на больших камнях.

"Как же красиво! Ну тигрица же", "Мотивирующие фото, пойду поприседаю", "Тропиканка", "Что за королева", "Как тебя земля носит? Пора летать!", "Здравствуй, женщина, та, которой мне не быть", "Кому такая красота досталась", "Так похорошела", "Черная пантера, тропикана-женщина", "Сногсшибательная", - отреагировали фолловеры.

Немногим ранее Настасья Самбурская показала игривое фото с пляжа, на котором снялась в бикини с черно-белой кошкой на руках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058091-chernaya-pantera-foto-samburskoy-v-bikini-otsenili-fanaty/

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