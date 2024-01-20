"Фигура моей мечты": Настасья Самбурская впечатлила фанатов снимком с пляжа
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36-летняя российская актриса и певица, звезда "Универа" Настасья Самбурская поделилась с фанатами игривым пляжным фото, сделанным во время отдыха, передает NUR.KZ.
Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, сделанный во время ее отпуска в Таиланде. На фото Самбурская позирует на пляже в крошечном бикини, а в руках она держит кошку.
"Решила показать вам свою киску", – шутливо подписала она публикацию.
Поклонники, не обратившие внимание на животное, в комментариях к фото восторгались формами знаменитости в купальнике.
"Фигура топ! Очень вдохновляет", "Фигура шикарная", "Какая ты красивая", "Фигура моей мечты", "Шикарная фигура, красивая девушка, талантливая артистка", – пишут фанаты.
По информации на сайте "Газета.ru", Настасья Самбурская (настоящее имя – Анастасия Терехова) родилась 1 марта 1987 года в городе Приозерске Ленинградской области. После окончания девяти классов школы она отучилась на парикмахера. В 2000-х переехала в Москву и поступила в ГИТИС. После окончания вуза была принята в труппу Театра на Малой Бронной.
Первую роль в кино Самбурская сыграла в 2008 году в фильме "Скажи Лео". Известность ей принес сериал "Универ. Новая общага", начавший выходить в 2011 году, в котором она получила одну из главных ролей – студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской. В фильмографии Самбурской около 30 ролей в кино и сериалах: "Ласточкино гнездо", "СашаТаня", "Женщины против мужчин", "Пятница", Каникулы президента", "Универ. 10 лет спустя".
С 2012 года Самбурская начала выступать в качестве певицы.
В ноябре 2017 года Самбурская вышла замуж за белорусского актера Кирилла Дыцевича, с которым до этого встречалась всего несколько месяцев. В январе 2018-го их брак распался.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055916-figura-moey-mechty-nastasya-samburskaya-vpechatlila-fanatov-snimkom-s-plyazha/