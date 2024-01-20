Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Фигура моей мечты": Настасья Самбурская впечатлила фанатов снимком с пляжа

Опубликовано:

Настасья Самбурская
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

36-летняя российская актриса и певица, звезда "Универа" Настасья Самбурская поделилась с фанатами игривым пляжным фото, сделанным во время отдыха, передает NUR.KZ.

Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, сделанный во время ее отпуска в Таиланде. На фото Самбурская позирует на пляже в крошечном бикини, а в руках она держит кошку.

"Решила показать вам свою киску", – шутливо подписала она публикацию.

Поклонники, не обратившие внимание на животное, в комментариях к фото восторгались формами знаменитости в купальнике.

"Фигура топ! Очень вдохновляет", "Фигура шикарная", "Какая ты красивая", "Фигура моей мечты", "Шикарная фигура, красивая девушка, талантливая артистка", – пишут фанаты.

По информации на сайте "Газета.ru", Настасья Самбурская (настоящее имя – Анастасия Терехова) родилась 1 марта 1987 года в городе Приозерске Ленинградской области. После окончания девяти классов школы она отучилась на парикмахера. В 2000-х переехала в Москву и поступила в ГИТИС. После окончания вуза была принята в труппу Театра на Малой Бронной.

Первую роль в кино Самбурская сыграла в 2008 году в фильме "Скажи Лео". Известность ей принес сериал "Универ. Новая общага", начавший выходить в 2011 году, в котором она получила одну из главных ролей – студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской. В фильмографии Самбурской около 30 ролей в кино и сериалах: "Ласточкино гнездо", "СашаТаня", "Женщины против мужчин", "Пятница", Каникулы президента", "Универ. 10 лет спустя".

С 2012 года Самбурская начала выступать в качестве певицы.

В ноябре 2017 года Самбурская вышла замуж за белорусского актера Кирилла Дыцевича, с которым до этого встречалась всего несколько месяцев. В январе 2018-го их брак распался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055916-figura-moey-mechty-nastasya-samburskaya-vpechatlila-fanatov-snimkom-s-plyazha/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.