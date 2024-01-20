"Фигура моей мечты": Настасья Самбурская впечатлила фанатов снимком с пляжа

36-летняя российская актриса и певица, звезда "Универа" Настасья Самбурская поделилась с фанатами игривым пляжным фото, сделанным во время отдыха, передает NUR.KZ.

Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, сделанный во время ее отпуска в Таиланде. На фото Самбурская позирует на пляже в крошечном бикини, а в руках она держит кошку.

"Решила показать вам свою киску", – шутливо подписала она публикацию.

Поклонники, не обратившие внимание на животное, в комментариях к фото восторгались формами знаменитости в купальнике.

"Фигура топ! Очень вдохновляет", "Фигура шикарная", "Какая ты красивая", "Фигура моей мечты", "Шикарная фигура, красивая девушка, талантливая артистка", – пишут фанаты.

По информации на сайте , Настасья Самбурская (настоящее имя – Анастасия Терехова) родилась 1 марта 1987 года в городе Приозерске Ленинградской области. После окончания девяти классов школы она отучилась на парикмахера. В 2000-х переехала в Москву и поступила в ГИТИС. После окончания вуза была принята в труппу Театра на Малой Бронной.

Первую роль в кино Самбурская сыграла в 2008 году в фильме "Скажи Лео". Известность ей принес сериал "Универ. Новая общага", начавший выходить в 2011 году, в котором она получила одну из главных ролей – студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской. В фильмографии Самбурской около 30 ролей в кино и сериалах: "Ласточкино гнездо", "СашаТаня", "Женщины против мужчин", "Пятница", Каникулы президента", "Универ. 10 лет спустя".

С 2012 года Самбурская начала выступать в качестве певицы.

В ноябре 2017 года Самбурская вышла замуж за белорусского актера Кирилла Дыцевича, с которым до этого встречалась всего несколько месяцев. В январе 2018-го их брак распался.