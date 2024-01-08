Ирина Шейк отпраздновала день рождения в полупрозрачном платье без белья

Супермодели Ирине Шейк исполнилось 38 лет - день рождения она отметила в компании знаменитых близких друзей. Для празднования звезда выбрала полупрозрачное платье, передает NUR.KZ.

Свой 38-й день рождения Ирина встретила в кругу друзей, среди которых - модели Эмили Ратаковски и Стелла Максвелл. Российская модель устроила праздник в ресторане - аутфитом вечера стало обтягивающее полупрозрачное платье, под которым не наблюдалось белья.

После праздничного ужина Ирина и компания отправились на снежную улицу рассекать на коньках по ледовому катку. Топ-модель переоделась - платье она сменила на черное боди и короткую куртку.

Гости, судя по всему, повеселились от души - они много смеялись и фотографировались.

Шейк обратилась к каждому из них в Instagram-посте.

«Именинные катания на коньках с моей семьей. Спасибо всем за то, что пришли, и за то, что не сломали себе кости», - с улыбкой написала Ирина.

Недавно Ирину Шейк в чешуйчатом платье сравнили с новогодней елкой.