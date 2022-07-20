"Горячая штучка": Маша Горбань в купальнике зажигательно станцевала на льду в Якутии

Маша Горбань. Кадр из видео: instagram.com/gorban_masha

Российская актриса и телеведущая Маша Горбань показала невероятные кадры ледника в Якутии, который не тает при летнем зное. Теледива сообщила, что будет знакомить зрителей с интересными уголками России в новом проекте "Интуристы", передает NUR.KZ.

Маша поделилась завораживающими кадрами в Instagram. Она станцевала на льду в купальнике.

"Это Якутия, детка!" - написала она, отметив хештег "зима летом".

Подписчики зарядились позитивом от Маши. А жители Якутии отметили, что рады ее видеть в родных краях.

"Обожаю вас, Мария, но вы больше не худейте, пожалуйста", "Вы такая умница, Маша! Всегда на позитиве!", "Добро пожаловать в Якутию!", "Классный танец", "Как круто, вы у нас в Якутии", "Как было бы здорово вас встретить", "Горячая штучка", - отреагировали фанаты.

Горбань сообщила, что стала ведущей нового проекта. Вместе с КВН-щиком Алексеем Кривеней они покажут необычные российские достопримечательности.

"Как же сложно было молчать об этом. Наконец-то я могу рассказать про наш новый проект "Интуристы". Уже несколько месяцев мы снимаем очень красивую и смешную передачу для канала СТС! Ну что, ждете? Будете смотреть?" - спросила она пользователей соцсети.

Фанаты заверили, что с нетерпением ждут ее появления на экране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979306-goryachaya-shtuchka-masha-gorban-v-kupalnike-zazhigatelno-stantsevala-na-ldu-v-yakutii/