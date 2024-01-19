"Теперь ездим на моей машине": жена Али Окапова рассказала, что муж продал авто для съемок клипа

Казахстанская артистка Акерке Буркитбай рассказала в соцсети, что у ее мужа Али Окапова скоро выйдет новый клип, для съемок которого, по ее словам, певец продал свое авто, передает NUR.KZ.

На видео, которое Акерке разместила в сторис Instagram, она запечатлена в салоне авто с мужем. Молодая мама сидит за рулем машины, Али - на пассажирском кресле.

"Скоро, очень скоро у него выйдет красивый клип. Я надеюсь, что вы окажете Али отличную поддержку и у клипа будут хорошие просмотры. Поэтому ждите, клип выйдет уже весной.

Для этого, честно говоря, он даже продал свою машину. Теперь вот ездим на моей машине, передвигаемся вдвоем на одном авто", - рассказала Акерке.

Недавно мы писали, что Али Окапов посмеялся над своими детскими фото с Розой Рымбаевой.