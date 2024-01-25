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Данияр Алшинов показал, как снимал стресс после землетрясения в Алматы (видео)

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Данияр Алшинов
Данияр Алшинов. Фото: instagram.com/dalshino

Данияр Алшинов застал землетрясение в Алматы, после чего решил снять стресс, побив боксерскую грушу на улице. Видео казахстанский актер опубликовал в Instagram, передает NUR.KZ.

Звезда фильмов "Черный, черный человек" и "Жаным, ты не поверишь" оказался среди тех, кого напугало прошедшее в Алматы землетрясение. Чтобы успокоиться, Алшинов с младшим братом отправился на улицы города посреди ночи.

Молодые люди решили побить одну из боксерских груш, которая показывает силу удара, чтобы выместить негативные эмоции. Надо сказать, к процессу парни подошли с юмором: давали друг другу советы и всячески отшучивались, отрабатывая удары. Пошутил Алшинов и о системе оповещения о землетрясениях.

"Кажется, вы должны заранее уведомлять о приближающихся катаклизмах", - сказал актер в видео, после чего последовал удар по груше.

"Снимаем стресс после землетрясения", - подписал видео Алшинов.

Вместе с актером стресс при просмотре видео явно удалось снять и его подписчикам.

"Твое имя О-опасность", "Данияр даже актерски бьет грушу", "Вот как надо пар выпускать", "Это очень смешно", "Бойцовский клуб", "Боюсь, боюсь", - написали поклонники в комментариях.

Недавно в Сети обсуждали теплые фотографии Данияра Алшинова с супругой-моделью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057437-daniyar-alshinov-pokazal-kak-snimal-stress-posle-zemletryaseniya-v-almaty-video/

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