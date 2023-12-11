"Это была суперпохвала": Анна Седокова рассказала о выступлении перед президентом Казахстана

Певица Анна Седокова рассказала о выступлении перед президентом Казахстана в одном из своих интервью, при этом не уточняя, о ком именно идет речь, передает корреспондент NUR.KZ.

На вопрос ведущей Fametime TV о том, были ли у певицы случаи, когда ее приглашали на закрытые тусовки, а затем хотели продолжения, Седокова ответила, что это - их проблемы.

"Я сразу это чувствую: если не та волна, то… меня практически невозможно пригласить никуда - я последние три года я замужем - меня невозможно пригласить… и только если за очень большие деньги и пройдя какую-то селекцию людей, которых я одобрю", - говорит певица.

По словам Анны, ее служба безопасности проверяет всех заказчиков. Ведущая уточнила, с каких пор принимаются такие меры - связаны ли они с каким-то конкретным случаем.

"Да, да, очень давно (были случаи - прим. ред.). Конечно, меня раньше приглашали на мероприятия, где собирались мужчины, правительство, чиновники - они гуляли, и они были без жен, они были с девчатами, которые танцевали, развлекали их. И этот формат был у меня раньше самый любимый. Сейчас свадьба - самый любимый формат, потому что девчонки хотят показать себя, они все танцуют, они очень сильно пытаются - ну очень активная публика. Но мужчины… я выступала, кажется, перед четырьмя или пятью президентами - всех разных стран", - ответила певица.

В ответ на уточняющий вопрос ведущей она подтвердила, что это были президенты стран постсоветского пространства.

"Максимально, я помню, выступала перед президентом Казахстана, и все его так страшно боялись и говорили, что он никак не реагирует, он будет сидеть спокойно - и все. А я помню: выхожу - и говорили, что он никогда не двигается, ничего - а я ему: "Холодное сердце согреешь руками… а теперь подняли ручку!" - и направо, налево. Я же мать, я же воспитательница: "Направо, налево". И он поднимает руку - направо, налево. И мне было так приятно. Мне говорили: "Вау, представляешь, президент тебе даже прям подтанцовывал". Ну, не подтанцовывал, насколько это можно. Это была прям суперпохвала самая большая", - заключила артистка.

Анна Седокова родилась в 16 декабря 1982 в Киеве. Как сообщает портал vokrug.tv, была участницей группы "ВИА Гра", выпустив с коллективом четыре альбома.

Также принимала участие в съемках таких телешоу, как "Две звезды", "Новые танцы на ТНТ", "Где логика", "Дуэты. 1 сезон", "Последний герой. Остаться семьей" и других.