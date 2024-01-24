"Выглядишь фантастически": супермодель Алессандра Амбросио очаровала пляжными фото
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42-летняя бразильская супермодель, "бывший ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио выложила в Instagram фото, на которых запечатлелась в бикини, передает NUR.KZ.
"Экс-ангел" Victoria's Secret разместила жаркие фото в своей ленте. На них супермодель не без гордости демонстрирует фигуру в черном бикини. В карусели ряд снимков, на которых Амбросио лежит на шезлонге, нежась под лучами солнца, и читает небольшую книгу.
"Где не можешь любить, не задерживайся", - процитировала она название книги.
"Потрясающе, интересно и очень симпатично", "Люблю тебя малышка, ты самая лучшая", "Выглядишь фантастически", "Великолепная", "Красавица, ты так убедительна в своих словах", - отреагировали пользователи Сети.
Ранее Алессандра Амбросио восхитила фигурой в бикини, назвав себя "девушкой океана".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057277-vyglyadish-fantasticheski-supermodel-alessandra-ambrosio-ocharovala-plyazhnymi-foto/