"Выглядишь фантастически": супермодель Алессандра Амбросио очаровала пляжными фото

42-летняя бразильская супермодель, "бывший ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио выложила в Instagram фото, на которых запечатлелась в бикини, передает NUR.KZ.

"Экс-ангел" Victoria's Secret разместила жаркие фото в своей ленте. На них супермодель не без гордости демонстрирует фигуру в черном бикини. В карусели ряд снимков, на которых Амбросио лежит на шезлонге, нежась под лучами солнца, и читает небольшую книгу.

"Где не можешь любить, не задерживайся", - процитировала она название книги.

"Потрясающе, интересно и очень симпатично", "Люблю тебя малышка, ты самая лучшая", "Выглядишь фантастически", "Великолепная", "Красавица, ты так убедительна в своих словах", - отреагировали пользователи Сети.

Ранее Алессандра Амбросио восхитила фигурой в бикини, назвав себя "девушкой океана".