"Девушка океана": бразильская супермодель восхитила фигурой в бикини

42-летняя бразильская супермодель, "экс-ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в бикини. Тонкий стан модели и красивый пейзаж впечатлили пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Амбросио показала фигуру в черном бикини, запечатлевшись на камеру стоя в лазурной воде. Пенистые волны создали еще больше эффекта для фотографий. Восхищенные подписчики не оставили без внимания новые снимки знаменитости.

"Девушка океана", - отметила модель.

"Все еще самая великолепная модель", "В бикини тебе нужно быть всегда, потому что в бикини ты всегда выглядишь идеально", "Всегда выглядишь потрясающе", "Невероятно красиво", "Гламурная женщина, потрясающая, красивая", "Невероятно красивый и великолепный ангел", "Горячая и сексуальная", "Ваше тело - это моя цель", "Всегда мотивируете", - отреагировали восхищенные фанаты.