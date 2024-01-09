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"Девушка океана": бразильская супермодель восхитила фигурой в бикини

Опубликовано:

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio

42-летняя бразильская супермодель, "экс-ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в бикини. Тонкий стан модели и красивый пейзаж впечатлили пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Амбросио показала фигуру в черном бикини, запечатлевшись на камеру стоя в лазурной воде. Пенистые волны создали еще больше эффекта для фотографий. Восхищенные подписчики не оставили без внимания новые снимки знаменитости.

"Девушка океана", - отметила модель.

"Все еще самая великолепная модель", "В бикини тебе нужно быть всегда, потому что в бикини ты всегда выглядишь идеально", "Всегда выглядишь потрясающе", "Невероятно красиво", "Гламурная женщина, потрясающая, красивая", "Невероятно красивый и великолепный ангел", "Горячая и сексуальная", "Ваше тело - это моя цель", "Всегда мотивируете", - отреагировали восхищенные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054537-devushka-okeana-brazilskaya-supermodel-voshitila-figuroy-v-bikini/

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