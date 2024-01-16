"Вам все идет": Ляйсан Утяшева восхитила необычными образами из Самарканда (фото)
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Ляйсан Утяшева продемонстрировала поклонникам образы, которые она выбрала для съемок в узбекистанском Самарканде. Подписчики Instagram-аккаунта усыпали звезду комплиментами, передает NUR.KZ.
Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева находится на съемках в узбекистанском городе Самарканд. Она показала фотографии на фоне городских пейзажей. На некоторых снимках компанию ей составил ее супруг - шоумен Павел Воля.
Звезда представила на суд поклонников два разных, но одинаково элегантных образа - красное платье с черной вставкой и шляпа в тон, а также небесно-голубое платье с массивным золотым колье.
Поклонники усыпали Ляйсан комплиментами.
"В голубом платье вы просто великолепны", "Нельзя быть на свете красивой такой! Каждый образ - шедевральный!", "Небесно-голубой, сразу такая загадочная", "Вам все идет, красотка", "С удовольствием рассматриваю каждый образ", - пишут в комментариях под публикацией.
В честь 11-летней годовщины свадьбы Ляйсан Утяшева посвящала трогательный пост супругу Павлу Воле в ноябре прошлого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055750-vam-vse-idet-lyaysan-utyasheva-voshitila-neobychnymi-obrazami-iz-samarkanda-foto/