"Вам все идет": Ляйсан Утяшева восхитила необычными образами из Самарканда (фото)

Ляйсан Утяшева продемонстрировала поклонникам образы, которые она выбрала для съемок в узбекистанском Самарканде. Подписчики Instagram-аккаунта усыпали звезду комплиментами, передает NUR.KZ.

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева находится на съемках в узбекистанском городе Самарканд. Она показала фотографии на фоне городских пейзажей. На некоторых снимках компанию ей составил ее супруг - шоумен Павел Воля.

Звезда представила на суд поклонников два разных, но одинаково элегантных образа - красное платье с черной вставкой и шляпа в тон, а также небесно-голубое платье с массивным золотым колье.

Поклонники усыпали Ляйсан комплиментами.

"В голубом платье вы просто великолепны", "Нельзя быть на свете красивой такой! Каждый образ - шедевральный!", "Небесно-голубой, сразу такая загадочная", "Вам все идет, красотка", "С удовольствием рассматриваю каждый образ", - пишут в комментариях под публикацией.

В честь 11-летней годовщины свадьбы Ляйсан Утяшева посвящала трогательный пост супругу Павлу Воле в ноябре прошлого года.