Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Русалки плачут в сторонке": улетевшая на Мальдивы Наzима восхитила фигурой в купальнике

Опубликовано:

Наzима
Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Отечественная певица Наzима, улетевшая с дочерью на отдых на Мальдивы, впечатлила свою читательскую аудиторию в Instagram красивой фигурой в купальнике, передает NUR.KZ.

"Ариэль или Клео из "H2O"?" - спросила она своих подписчиков.

Однако восхищенные пользователи соцсети не смогли определиться точно, на какую из красавиц-русалок из полюбившегося сериала похожа Наzима.

Они оставили свои отзывы под видео. На кадрах певица сначала появляется в голубом приталенном платье, а через секунду уже плавает в светлом купальнике в бассейне.

"А как она плавает под водой, словно Русалочка", "Какая фигура, обалдеть. Офигенный вид сзади", "Я один в глаза смотрел?", "Ты Ариэль, красавица", "Ах, какая женщина", "Какая грация", "Однозначно Клео", "Русалки плачут в сторонке", "В платье - Моника Беллуччи", - заявили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055445-rusalki-plachut-v-storonke-uletevshaya-na-maldivy-nazima-voshitila-figuroy-v-kupalnike/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.