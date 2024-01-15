"Русалки плачут в сторонке": улетевшая на Мальдивы Наzима восхитила фигурой в купальнике

Отечественная певица Наzима, улетевшая с дочерью на отдых на Мальдивы, впечатлила свою читательскую аудиторию в Instagram красивой фигурой в купальнике, передает NUR.KZ.

"Ариэль или Клео из "H2O"?" - спросила она своих подписчиков.

Однако восхищенные пользователи соцсети не смогли определиться точно, на какую из красавиц-русалок из полюбившегося сериала похожа Наzима.

Они оставили свои отзывы под видео. На кадрах певица сначала появляется в голубом приталенном платье, а через секунду уже плавает в светлом купальнике в бассейне.

"А как она плавает под водой, словно Русалочка", "Какая фигура, обалдеть. Офигенный вид сзади", "Я один в глаза смотрел?", "Ты Ариэль, красавица", "Ах, какая женщина", "Какая грация", "Однозначно Клео", "Русалки плачут в сторонке", "В платье - Моника Беллуччи", - заявили фанаты.