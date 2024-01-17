"Богиня огня": певица Ханна пленила фанатов необычными пляжными фото

Российская певица Ханна показала свежие кадры, сделанные на пляже. Артистка запечатлелась в середине огненного круга - снимки собрали массу комплиментов от фанатов, передает NUR.KZ.

Бикини, платье-сетка и чокер - в таком наряде Ханна решила провести фотосессию на пляже. Певица не стала ограничиваться тривиальными кадрами на фоне моря - вокруг нее разожгли "огненное кольцо", внутри которого артистку и сфотографировали.

Необычные снимки собрали около полутора тысяч комментариев от поклонников Ханны.

"Красотка, обожаю Вас", "Вообще пожар", "Богиня огня", "Энергия женственности", "Горячо", "Ваааау", "Мечта", - написали под публикацией.

Как сообщает портал 24СМИ, Ханна — творческий псевдоним Анны Ивановой из Чувашии, которая еще в юном возрасте достигла блестящих успехов в спортивной и модельной карьере.

Карьера певицы стартовала в 2013 году и быстро пошла на взлет. Меломаны оценили первый трек Ханны "Я просто твоя", а вскоре девушка порадовала дуэтом с Егором Кридом — "Скромным быть не в моде". В 2016 выпустила хиты "Омар Хайям" и "Без тебя я не могу", в 2020 популярным стал дуэт с Мишей Марвиным - "Французский поцелуй".

Артистка замужем за директором лейбла Black Star Павлом Курьяновым - пара воспитывает двоих детей. Недавно Ханна нечаянно показала лицо младшей дочери, после чего заявила о шантаже.