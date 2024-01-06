Эмили Ратаковски в новогоднюю ночь вышла на пляж в облегающем платье

В теплых краях встретила Новый год американская модель и актриса Эмили Ратаковски - знаменитость вышла на пляж в первую ночь 2024 года в облегающем платье, передает NUR.KZ.

Эмили опубликовала серию праздничных фото в своем профиле в Instagram.

"Сезон 2023 завершен", - написала она.

32-летняя модель позировала в мини-платье, стоя босиком в океане и потягивая коктейль. Она дополнила образ двумя золотыми браслетами и золотым ожерельем.

"Любимая девчонка", "Вау, какое крутое платье", "Только посмотрел фильм с твоим участием, а тут ты", "Отличное начало года", - прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что по данным на сайте IMDb, Эмил Ратаковски родилась в Лондоне в семье американцев. Она начала работать моделью в 14 лет и подписала контракт с Ford Models. Ратаковски совмещала учебу в школе в Сан-Диего (Калифорния) с работой модели в Лос-Анджелесе.

После школы она поступила в Калифорнийский университет, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя модельной карьере. А после съемок с известным фотографом Тони Дюраном девушка стала признанной фотомоделью.

В качестве актрисы она сыграла в сериале Nickelodeon "АйКарли", в триллере "Исчезнувшая", а также в фильме "128 ударов сердца в минуту".