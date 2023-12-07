Лобода в купальнике представила отрывок новой "зимней" песни

Светлана Лобода готовит очередную музыкальную премьеру - песню "Метелица". Для раскрутки зимней песни певица выбрала отнюдь не зимний образ - в Instagram Лобода позирует в купальнике, передает NUR.KZ.

Новая песня Лободы получила название "Метелица". В одной из недавних публикаций певица дразнила поклонников отрывком.

"За окном метелица, и тебе не верится, что у нас не клеится. И любовь, словно спичка, погасла в дыму", - поет Светлана.

Очередной тизер получился неординарным - Лобода лежит в купальнике на шезлонге у замерзшего бассейна. Позади поп-звезды - заснеженные деревья, с которых ветер сдувает снег. Столь необычным образом Светлана решила напомнить фанатам о грядущей премьере.

"Каждый день бежит скорее предыдущего, пополняя плейлист воспоминаний… Особенно накануне праздников", - написала под постом певица.

Недавно Лобода в платье с глубоким декольте собрала комплименты фанатов.