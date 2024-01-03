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"Сногсшибательна": Решетова примерила образ героини из мультфильма "Анастасия"

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Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова поздравила подписчиков с Новым годом. Российская модель собрала комплименты пользователей Instagram, нарядившись героиней мультфильма "Анастасия", передает NUR.KZ.

В честь Нового года Решетова показалась четырехмиллионной аудитории в Instagram в образе главной героини мультфильма "Анастасия".

Она появилась в синем бархатном платье, которое дополнила белыми перчатками и чокером из драгоценных камней, и собрала массу комплиментов пользователей Сети.

В подписи к публикации известная модель намекнула на трансформации.

"2024 - год новой Анастасии. С Новым Счастьем, друзья!", - подписала пост Решетова.

Подписчики расхвалили образ Анастасии.

"Ну какой же стиль у вас стал", "Крутая идея! Любимый мультик", "Какая красивая", "Сногсшибательна", "С Новым годом!", - пишут в комментариях пользователи Сети.

В декабре Анастасия Решетова рассказала об отношениях с российским рэпером Тимати, который является отцом ее ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053757-snogsshibatelna-reshetova-primerila-obraz-geroini-iz-multfilma-anastasiya/

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