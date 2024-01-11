Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Прикрывшая наготу веником 51-летняя Дарья Повереннова запечатлелась стоя на снегу

Опубликовано:

Дарья Повереннова
Дарья Повереннова. Фото: instagram.com/dpoverennova

51-летняя российская актриса Дарья Повереннова показала неожиданные фотографии в Instagram. Звезда сериала "Дожить до любви", "Бригада" снялась обнаженной, прикрывшись лишь веником, передает NUR.KZ.

"Ох, по скользкой дорожке пошла! Сама не знаю, как уговорилась. Ну и вопрос: а вы любите баню? В снег потом агась?" - спросила Дарья своих подписчиков.

51-летняя актриса, которая может похвастать подтянутой фигурой, снялась стоя на снегу обнаженной, однако тело она прикрыла большим веником. Из одежды на Дарье оказалась лишь войлочная шапочка.

"Что-то Волочкову напомнила", "А что?! Красивую фигуру нужно показывать, тем более такие красивые фото", "Вторая Волочкова", "Вот это неожиданно! И красиво", "Красота, но лишние предметы", "Такая фигурка, и это веник все закрывает", "Ого, с легким паром!" - отреагировали фанаты.

Ранее Дарья Повереннова побывала в Казахстане и была тронута теплым приемом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054996-prikryvshaya-nagotu-venikom-51-letnyaya-darya-poverennova-zapechatlelas-stoya-na-snegu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.