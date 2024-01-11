Прикрывшая наготу веником 51-летняя Дарья Повереннова запечатлелась стоя на снегу

51-летняя российская актриса Дарья Повереннова показала неожиданные фотографии в Instagram. Звезда сериала "Дожить до любви", "Бригада" снялась обнаженной, прикрывшись лишь веником, передает NUR.KZ.

"Ох, по скользкой дорожке пошла! Сама не знаю, как уговорилась. Ну и вопрос: а вы любите баню? В снег потом агась?" - спросила Дарья своих подписчиков.

51-летняя актриса, которая может похвастать подтянутой фигурой, снялась стоя на снегу обнаженной, однако тело она прикрыла большим веником. Из одежды на Дарье оказалась лишь войлочная шапочка.

"Что-то Волочкову напомнила", "А что?! Красивую фигуру нужно показывать, тем более такие красивые фото", "Вторая Волочкова", "Вот это неожиданно! И красиво", "Красота, но лишние предметы", "Такая фигурка, и это веник все закрывает", "Ого, с легким паром!" - отреагировали фанаты.

Ранее Дарья Повереннова побывала в Казахстане и была тронута теплым приемом.