"В чем прикол?": Нюша в ультракоротких шортах и шапке вызвала удивление фанатов

33-летняя российская певица Нюша поделилась новыми фото в соцсети, на которых запечатлелась в необычном аутфите. Пользователи соцсети оценили ее образ, передает NUR.KZ.

Нюша показала кадры из студии звукозаписи. Фанаты обсудили наряд артистки. Некоторым он показался странным, другим - очень стильным.

"В чем прикол ультракоротких шорт и шерстяных гетр?", "Нюша ожила", "Ой, только сейчас заметила, все фотки удалила, зачем? Она рассталась с мужем?", "Дорогая, мы рады, что ты вернулась!", "Мне нравится этот стиль и новая Нюша", "В трусах, наверное, альбом лучше записывается", "Похорошела, помолодела и попа огонь", "Очень стильно", "Странный наряд", - по-разному отреагировали фанаты.

Ранее мы писали, что певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана.