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"В чем прикол?": Нюша в ультракоротких шортах и шапке вызвала удивление фанатов

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Нюша
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

33-летняя российская певица Нюша поделилась новыми фото в соцсети, на которых запечатлелась в необычном аутфите. Пользователи соцсети оценили ее образ, передает NUR.KZ.

Нюша показала кадры из студии звукозаписи. Фанаты обсудили наряд артистки. Некоторым он показался странным, другим - очень стильным.

"В чем прикол ультракоротких шорт и шерстяных гетр?", "Нюша ожила", "Ой, только сейчас заметила, все фотки удалила, зачем? Она рассталась с мужем?", "Дорогая, мы рады, что ты вернулась!", "Мне нравится этот стиль и новая Нюша", "В трусах, наверное, альбом лучше записывается", "Похорошела, помолодела и попа огонь", "Очень стильно", "Странный наряд", - по-разному отреагировали фанаты.

Ранее мы писали, что певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркменистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054832-v-chem-prikol-nyusha-v-ultrakorotkih-shortah-i-shapke-vyzvala-udivlenie-fanatov/

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