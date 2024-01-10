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"Буду вас бесить": Кристина Асмус показала подтянутую фигуру после праздников

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Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус, экс-супруга юмориста Гарика Харламова показала фигуру на жарком фото в Instagram, заявив, что не набрала вес после праздников, передает NUR.KZ.

"Сейчас буду вас бесить (хотя, куда уж больше), но я после праздников осталась в своей форме и не набрала даже полкилограммушка", - написала Кристина, разместив жаркое фото.

"Какая-то слабенькая попытка бесить. Прям вообще ни о чем. Кристина, вы можете лучше!", "Классная, и больше всего нравится, что дочь всегда при ней", "Кристина, вы идеальная девушка", "Шикарная", "Плохо старались, Кристина Игоревна. На майонез надо больше налегать", "Мамка хейтеров", "Прекрасная фигура", "Линия бедра завораживает", - отметили фолловеры.

Ранее ставшую брюнеткой Асмус не узнали коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054764-budu-vas-besit-kristina-asmus-pokazala-podtyanutuyu-figuru-posle-prazdnikov/

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