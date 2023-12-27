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"Вообще другой человек": ставшую брюнеткой Кристину Асмус не узнают коллеги

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Кристина Асмус
Кристина Агилера. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус, бывшая жена юмориста Гарика Харламова, стала брюнеткой и удивила своих коллег, которые не узнали ее. Об этом Кристина рассказала в Instagram, передает NUR.KZ.

Асмус посетила премьеру комедии "Холоп-2".

"Меня никто не узнает брюнеткой. Милош, Сережа Бурунов, Юля Топольницкая - все проходили мимо, а потом возвращались и в шоке говорили, что я буду богатой.

Ваши слова, ребят, да Богу в уши. А то с развода все потрачены уже. Ладно, это шуточки за 100. Не было там никаких отступных, все сама, все сама", - написала Кристина.

"Кристина, не только не узнают брюнеткой, так еще и в коже смотритесь бомбически!", "Очень идет. И прическа, и платье", "Никаких блондинок! Теперь только брюнетка", "Вообще другой человек", "Как заиграли глаза", "Отлично получилось", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052910-voobsche-drugoy-chelovek-stavshuyu-bryunetkoy-kristinu-asmus-ne-uznayut-kollegi/

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