"Вообще другой человек": ставшую брюнеткой Кристину Асмус не узнают коллеги

Российская актриса Кристина Асмус, бывшая жена юмориста Гарика Харламова, стала брюнеткой и удивила своих коллег, которые не узнали ее. Об этом Кристина рассказала в Instagram, передает NUR.KZ.

Асмус посетила премьеру комедии "Холоп-2".

"Меня никто не узнает брюнеткой. Милош, Сережа Бурунов, Юля Топольницкая - все проходили мимо, а потом возвращались и в шоке говорили, что я буду богатой.

Ваши слова, ребят, да Богу в уши. А то с развода все потрачены уже. Ладно, это шуточки за 100. Не было там никаких отступных, все сама, все сама", - написала Кристина.

"Кристина, не только не узнают брюнеткой, так еще и в коже смотритесь бомбически!", "Очень идет. И прическа, и платье", "Никаких блондинок! Теперь только брюнетка", "Вообще другой человек", "Как заиграли глаза", "Отлично получилось", - отреагировали пользователи соцсети.