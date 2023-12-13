Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Надо сниматься в голливудских боевиках": Айжулдыз Адайбекова примерила креативный образ

Опубликовано:

Айжулдыз Адайбекова
Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова представила новую фотосессию. Креативный образ вызвал восхищение пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

На фото актриса в необычном и дерзком образе. Внимание на фото привлекают ее длинные ногти и стройная фигура. Старания молодой актрисы оценили пользователи соцсети, они искупали ее в комплиментах.

"Магия какая-то, фотки топ!", "Juliе, что творишь", "Я в восторге, это слишком горячо", "Уау, какая дерзкая", "Нереальная красотка", "Где пожарные?", "Личность", "Восхищаюсь", "И сама, и стиль ее необычные", "Неповторимая", "Айжулдыз надо сниматься в голливудских боевиках", "С такими фотками надо участвовать в шоу "Топ-модель по-американски", "Как всегда, шикарная", - отметили подписчики.

Напомним, Айжулдыз Адайбекова отметила 27-летие за 5 миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050553-nado-snimatsya-v-gollivudskih-boevikah-ayzhuldyz-adaybekova-primerila-kreativnyy-obraz/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.