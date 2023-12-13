"Надо сниматься в голливудских боевиках": Айжулдыз Адайбекова примерила креативный образ

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова представила новую фотосессию. Креативный образ вызвал восхищение пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

На фото актриса в необычном и дерзком образе. Внимание на фото привлекают ее длинные ногти и стройная фигура. Старания молодой актрисы оценили пользователи соцсети, они искупали ее в комплиментах.

"Магия какая-то, фотки топ!", "Juliе, что творишь", "Я в восторге, это слишком горячо", "Уау, какая дерзкая", "Нереальная красотка", "Где пожарные?", "Личность", "Восхищаюсь", "И сама, и стиль ее необычные", "Неповторимая", "Айжулдыз надо сниматься в голливудских боевиках", "С такими фотками надо участвовать в шоу "Топ-модель по-американски", "Как всегда, шикарная", - отметили подписчики.

Напомним, Айжулдыз Адайбекова отметила 27-летие за 5 миллионов тенге.