"Что случилось?": образ Камшат Жолдыбаевой в платке вызвал споры в Сети

Камшат Жолдыбаева выложила первый в Новом году пост. Певица вышла на прогулку в платке, поверх которого надела шляпу. Скромный образ вызвал жаркие дискуссии в комментариях, передает NUR.KZ.

Камшат Жолдыбаева решила поприветствовать своих подписчиков первой публикацией в этом году и узнать, как у них дела.

"Первая "проходка" в 2024 году. Думаю, теперь такого "проходного" контента на моей странице будет меньше... Неужели это признак того, что я взрослею?" - написала артистка под видео.

Камшат надела длинный объемный свитер и ярко-розовую юбку в пол. На голове певицы оказалось сразу два головных убора - лиловая шляпка, а под ней серый платок, скрывший волосы.

Сотни пользователей Казнета тотчас принялись обсуждать образ Камшат в комментариях. Многие отметили, что 35-летней певице к лицу закрытые образы.

"Вот, такая Камшат очень красивая", "Очень приятно смотрится. Посмотришь, глаз не нарадуется", "Покрыто одеваться скромно и элегантно", "Муж хорошо воспитал. Правильно", "Отличный образ, настоящая казахская женщина", - пишут подписчики.

Другие, однако, соскучились по более раскрепощенным образам, которыми Жолдыбаева долгое время была известна. Свежий образ Камшат посеял в их головах множество вопросов.

"Зачем этот платок нужен? Казашки теряют себя", "Как она изменилась. Где ее сексуальные образы? Что случилось?", "Куда ушла со сцены? Что с людьми происходит? Уже и не узнать, своя знакомая, родная, символ казахов стала незнамо кем, чужой женщиной", - говорят раздосадованные поклонники творчества артистки.

Ранее Жолдыбаева отвечала на вопрос, почему она не публикует совместные фото с мужем. "Нет разрешения на это", - сказала тогда известная казахстанская певица.