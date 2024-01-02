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Ирину Шейк в чешуйчатом мини-платье сравнили с новогодней елкой

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Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в соцсетях серию фотоснимков, на которых попозировала в сверкающем зеленом мини-платье на пляже, передает NUR.KZ.

Популярная российская супермодель Ирина Шейк опубликовала новую серию фото в Instagram, где на нее подписаны более 23 млн человек.

"Утро 2024 года", – подписала она пост, добавив зеленый эмодзи в форме сердца и эмодзи дракона в том же цвете.

На фотографиях Шейк позирует на пляже в сверкающем ярко-зеленом мини-платье на тонких бретельках с глубоким вырезом на спине.

В комментариях поклонники в очередной раз восхитились красотой модели и пожелали ей счастливого Нового года. А некоторые оставили под постом эмодзи в виде новогодней елки.

По информации на сайте IMDb, Ирина Шейк (Шайхлисламова Ирина Валерьевна) родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске, Челябинская область России.

Международное признание Шейк получила в 2007 году, когда стала эксклюзивным лицом нижнего белья Intimissimi. Снялась также для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue и стала первой русской моделью, украсившей его обложку в 2011 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053591-irinu-sheyk-v-cheshuychatom-mini-plate-sravnili-s-novogodney-elkoy/

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