"Мечта всех девушек": Бородина показала фото с Керемом Бюрсином и другими актерами Турции

Российская телеведущая Ксения Бородина побывала в Стамбуле на премии "Золотая бабочка" и на радость своих подписчиков в Instagram запечатлелась с турецкими кинозвездами, передает NUR.KZ.

На 48-й премии Pantene Golden Butterfly Awards ("Золотая бабочка"), которую называют турецким "Оскаром", можно было увидеть почти всех именитых звезд полюбившихся сериалов и фильмов.

Многие турецкие актеры своей блистательной игрой снискали славу далеко за пределами родины и имеют свою армию поклонников в разных странах.

Ксения Бородина встретилась с популярными актерами Турции. Фото с ними она разместила в карусели. Так, ее можно увидеть с Афрой Сарачоглу - главной героиней сериала "Зимородок", ее экранной сестрой Суной - актрисой Берил Позам.

А также легендарной актрисой Небахат Чехре, сыгравшей роль Валиде-султан в сериале "Великолепный век".

На зависть поклонникам турдизи Ксении удалось запечатлеться на фото с известным актером Керемом Бюрсином - похитителем девичьих сердец.

"Я не завидую, я не завидую", "Бородина просто уничтожила всех поклонников турдизи", "Вот сейчас я вам прям завидую чистой завистью. И вы на фото просто красотка", "О боги, мечта всех девушек там оказаться", "Валиде не меняется, такая красивая женщина! Сколько ей лет?", "Керем Бюрсин! Да, ладно! До сегодняшнего дня не знала, что такое зависть", - написали подписчики.