Без макияжа: 56-летняя Памела Андерсон снялась в рекламе бренда

Памела Андерсон ломает традиционные стереотипы красоты - для рекламы бренда звезда "Спасателей Малибу" снялась без макияжа. Фото актриса опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

В октябре прошлого года звездная блондинка появилась без макияжа на неделе моды в Париже. Тогда актриса говорила, что это получилось спонтанно.

"Не знаю, что на меня тогда нашло. Я просто примеряла красивую одежду и думала, что не хочу с ней конкурировать. В тот момент я почувствовала свободу и облегчение. У меня нет стилиста, нет глэм-команды. Это произошло само собой", - сказала тогда Андерсон.

Теперь 56-летняя Памела вошла во вкус и продолжает ломать общепринятые стереотипы красоты. Звезда снялась для весенней коллекции одного из брендов одежды и также решила не наносить макияж.

Андерсон показалась в нескольких образах - на ней были надеты джинсы клеш, пиджак оверсайз и платье-сетка. Вместо привычных для таких съемок экстравагантных причесок - выпрямленные волосы.

Весной прошлого года Памела повторила легендарный образ из "Спасателей Малибу".

Мы также рассказывали, где живет и чем занимается Андерсон.