"Икона": Памела Андерсон повторила образ из "Спасателей Малибу"

Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson

55-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон повторила свой культовый образ из сериала "Спасатели Малибу". Актриса опубликовала фото в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса снялась для рекламной кампании Frankies Bikini, совместно с которой она выпускает линию купальников. На снимке теледива позирует на фоне океана в слитном купальнике красного цвета, повторив образ 30-летней давности из телевизионного шоу "Спасатели Малибу", где она сыграла героиню Си Джей Паркер.

Американский телесериал о спасателях вышел в эфир в конце 80-х годов и стал одним из самых просматриваемых телесериалов в мире.

"Икона", "Невероятно! Поздравляю", - прокомментировали сыновья знаменитости.

Поклонники высоко оценили перевоплощение звезды телеэкранов и осыпали ее комплиментами в комментариях.

"Самая красивая женщина в мире", "Спасибо за то, что ты просто есть", "Это действительно гениальная коллекция!", "Пэм совсем не изменилась, как хорошее вино", "Все еще безупречная и красивая женщина", - написали фолловеры.

Ранее мы писали, что российская блогерша Аня Покров примерила образ спасательницы Малибу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018692-ikona-pamela-anderson-povtorila-obraz-iz-spasateley-malibu/