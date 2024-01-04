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"Очень дерзко": Наzима восхитила фанатов тремя разными образами (фото)

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Наzима
Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Известная певица Назима Джанибекова представила на суд поклонников в Instagram сразу несколько разных образов и собрала сотни восторженных комплиментов, передает NUR.KZ.

Новый год Наzима начала ярко - с фотосессии, которая сразу покорила ее преданных фанатов. Для съемок артистка примерила сразу три образа "тотал блэк".

Сначала Наzима надела полупрозрачное черное платье с разрезом, такие же полупрозрачные перчатки и чокер из драгоценных камней с сердечком посередине. Затем певица собрала волосы в косу и примерила короткий черный наряд с корсетом и сеткой вместо юбки. В финальный образ Наzима добавила брюки и высокие каблуки.

Увидев фотографии, поклонники не поскупились на комплименты.

"Просто кукла из моего детства", "Это могло бы быть обложкой журнала", "Мне так нравится, когда ты в таком образе, тебе очень идет", "Нереально хороша", "Очень дерзко", - пишут в комментариях под публикацией.

Летом Наzима отдохнула в Турции - тогда пляжные снимки певицы тоже не оставили фанатов равнодушными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053838-ochen-derzko-nazima-voshitila-fanatov-tremya-raznymi-obrazami-foto/

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