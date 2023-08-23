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"Воздушная, волшебная": Наzима поделилась красочными кадрами с отдыха в Турции

Опубликовано:

Наzима
Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Отдыхающая в Турции казахстанская певица Наzима поделилась новыми кадрами в своем Instagram-аккаунте и вновь услышала от верных фанатов комплименты, передает NUR.KZ.

В карусели Наzима разместила ряд ярких и красочных фото и видео с отдыха, который она проводит с семьей в районе Кемера. Живописные пейзажи, запечатленные на кадрах, и ее счастливая улыбка наглядно показывают, что отпуск Наzимы удался на славу.

"Красива", "Воздушная, волшебная, красота и экзотика в одном", "Естественное красота, вы, как всегда, выглядите шикарно и голос, конечно же, шикарный", "Доча на вас похожа", "Сердечко", "Ну какова! Ну какова!", "Нереально красивая", "Она забыла постареть", "Роскошная", - отметили пользователи соцсети.

Мы писали также, что Наzиму в пляжном образе назвали Русалочкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033571-vozdushnaya-volshebnaya-nazima-podelilas-krasochnymi-kadrami-s-otdyha-v-turtsii/

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