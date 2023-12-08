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"Мой родной человек": Решетова рассказала об отношениях с Тимати

Опубликовано:

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова ответила в соцсети на вопрос о рэпере Тимати - отце своего ребенка. Она заверила, что артист является для нее родным человеком, передает NUR.KZ.

В рубрике "Вопрос-ответ" Решетову спросили, является ли Тимати "нарциссичным абьюзером".

"Не люблю отвечать на такие вопросы, но иногда все же стоит открываться, чтобы не было лишних домыслов. Наш папа вообще не абьюзер. Я никогда не говорила, что он такой.

Все мои проблемы и недостатки того времени - это только моя вина. Тимур - мой родной человек и надежный партнер в воспитательном процессе. Мы любим и уважаем его таким, какой он есть", - отметила она.

Сторис Анастасии Решетовой
Сторис Анастасии Решетовой. Скриншот: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Решетова добавила, что "время все расставляет по своим местам".

"Да, мы все не идеальны, но к недостаткам друг друга с возрастом начинаешь относиться спокойнее и то, что раньше казалось весомым, теперь чепуха", - призналась она.

Напомним, рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова были вместе на протяжении 6 лет с января 2014 года. Осенью 2019 года у пары родился сын Ратмир. А годом позже Решетова объявила о расставании с Тимати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049872-moy-rodnoy-chelovek-reshetova-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-timati/

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