"Красотка без выкрутасов": Ковальчук показала фигуру спустя полгода после родов
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Российская певица и экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук, родившая летом второго ребенка от Алексея Чумакова, показала, как она быстро восстановилась после родов, передает NUR.KZ.
Певица выложила в своем Instagram-аккаунте серию снимков, сделанных в белом топе, свитере с ярким принтом и брюках в пижамном стиле. На фотографиях видно, как фигура родившей полгода назад Ковальчук уже восстановилась и выглядит потрясающе.
Поклонники артистки также отметили, как она изменилась после рождения второго ребенка.
"Красотка без выкрутасов", "Очень красивая", "Светится счастьем", "Юленька, вы очаровательны", "Красавица", – пишут в комментариях фанаты певицы.
Добавим, что по информации на официальном сайте знаменитости, Юлия Ковальчук родилась 12 ноября 1982 года в городе Волжский (Волгоградская область).
После окончания школы экстерном в 2000 году она поступила на хореографический факультет Московского университета культуры и искусств и переехала в столицу РФ. В 2001 году, узнав о том, что проходит кастинг в танцевальный коллектив группы "Блестящие", она решила поучаствовать в нем.
В итоге из 120 девушек выбрали только ее. Но на сцену спустя несколько месяцев Юля вышла не в качестве танцовщицы, а как солистка группы – продюсеры, заметив ее вокальные данные¸ приняли решение взять ее в основной состав "Блестящих".
В 2008 году Юлия занялась сольной карьерой.
В мае 2014 года Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков делают официальное заявление о заключении брака.
Напомним, в октябре Юлия Ковальчук трогательно поздравила супруга, певца Алексея Чумакова, с 10-летием со дня свадьбы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053716-krasotka-bez-vykrutasov-kovalchuk-pokazala-figuru-spustya-polgoda-posle-rodov/