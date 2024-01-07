"Красотка без выкрутасов": Ковальчук показала фигуру спустя полгода после родов

Российская певица и экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук, родившая летом второго ребенка от Алексея Чумакова, показала, как она быстро восстановилась после родов, передает NUR.KZ.

Певица выложила в своем Instagram-аккаунте серию снимков, сделанных в белом топе, свитере с ярким принтом и брюках в пижамном стиле. На фотографиях видно, как фигура родившей полгода назад Ковальчук уже восстановилась и выглядит потрясающе.

Поклонники артистки также отметили, как она изменилась после рождения второго ребенка.

"Красотка без выкрутасов", "Очень красивая", "Светится счастьем", "Юленька, вы очаровательны", "Красавица", – пишут в комментариях фанаты певицы.

Добавим, что по информации на официальном сайте знаменитости, Юлия Ковальчук родилась 12 ноября 1982 года в городе Волжский (Волгоградская область).

После окончания школы экстерном в 2000 году она поступила на хореографический факультет Московского университета культуры и искусств и переехала в столицу РФ. В 2001 году, узнав о том, что проходит кастинг в танцевальный коллектив группы "Блестящие", она решила поучаствовать в нем.

В итоге из 120 девушек выбрали только ее. Но на сцену спустя несколько месяцев Юля вышла не в качестве танцовщицы, а как солистка группы – продюсеры, заметив ее вокальные данные¸ приняли решение взять ее в основной состав "Блестящих".

В 2008 году Юлия занялась сольной карьерой.

В мае 2014 года Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков делают официальное заявление о заключении брака.

Напомним, в октябре Юлия Ковальчук трогательно поздравила супруга, певца Алексея Чумакова, с 10-летием со дня свадьбы.