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"Красивая пара": Юля Ковальчук и Алексей Чумаков отметили 10-летие со дня свадьбы

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Юля Ковальчук и Алексей Чумаков
Юля Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Российская певица, экс-солистка группы "Блестящие" Юля Ковальчук трогательно поздравила в Instagram супруга, певца Алексея Чумакова, с 10-летием со дня свадьбы, передает NUR.KZ.

"10 лет назад тоже лил сильный дождь. Тогда нас было двое, а теперь четверо. С нашим днем, любимый", - написала Юля, добавив в ленту архивные фото со свадьбы.

"Какие же вы красивые! Счастья вам и деткам!", "Красивая и гармоничная пара. Вы становитесь только краше", "Живите долго и счастливо на радость близким, любимым доченькам и нам, вашим поклонникам", "Так на свадьбу дождь - это к счастью", - отреагировали фанаты и колеги по сцене.

Отметим, что этим летом у Юлии и Алексея родилась вторая дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2039093-krasivaya-para-yulya-kovalchuk-i-aleksey-chumakov-otmetili-10-letie-so-dnya-svadby/

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