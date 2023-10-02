"Красивая пара": Юля Ковальчук и Алексей Чумаков отметили 10-летие со дня свадьбы

Российская певица, экс-солистка группы "Блестящие" Юля Ковальчук трогательно поздравила в Instagram супруга, певца Алексея Чумакова, с 10-летием со дня свадьбы, передает NUR.KZ.

"10 лет назад тоже лил сильный дождь. Тогда нас было двое, а теперь четверо. С нашим днем, любимый", - написала Юля, добавив в ленту архивные фото со свадьбы.

"Какие же вы красивые! Счастья вам и деткам!", "Красивая и гармоничная пара. Вы становитесь только краше", "Живите долго и счастливо на радость близким, любимым доченькам и нам, вашим поклонникам", "Так на свадьбу дождь - это к счастью", - отреагировали фанаты и колеги по сцене.

Отметим, что этим летом у Юлии и Алексея родилась вторая дочь.