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"Было нелегко": Регина Тодоренко рассказала о похудении

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко показалась читателям Instagram в роскошном красном платье. Украинская телеведущая рассказала о том, что похудела - по ее словам, это было нелегко, передает NUR.KZ.

Регина Тодоренко поделилась с подписчиками Instagram своей радостью по поводу того, что сбросила лишний вес. Телеведущая рассказала, что это позволило ей быть довольной своим внешним видом.

Это было видно по опубликованной фотографии - на ней Регина уверенно позировала в блестящем красном платье, гордо демонстрируя подтянутую фигуру.

"Как же рада, что скинула лишние килограммы. Честно скажу, мне было нелегко! Но сейчас я довольна своим внешним видом! И все это большой труд", - подписала публикацию звезда.

Как именно ей удалось похудеть и что она для этого делала, Регина не рассказала.

Летом Тодоренко откровенно рассказала о заболевании, с которым научилась жить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051456-bylo-nelegko-regina-todorenko-rasskazala-o-pohudenii/

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