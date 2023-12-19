"Было нелегко": Регина Тодоренко рассказала о похудении
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Регина Тодоренко показалась читателям Instagram в роскошном красном платье. Украинская телеведущая рассказала о том, что похудела - по ее словам, это было нелегко, передает NUR.KZ.
Регина Тодоренко поделилась с подписчиками Instagram своей радостью по поводу того, что сбросила лишний вес. Телеведущая рассказала, что это позволило ей быть довольной своим внешним видом.
Это было видно по опубликованной фотографии - на ней Регина уверенно позировала в блестящем красном платье, гордо демонстрируя подтянутую фигуру.
"Как же рада, что скинула лишние килограммы. Честно скажу, мне было нелегко! Но сейчас я довольна своим внешним видом! И все это большой труд", - подписала публикацию звезда.
Как именно ей удалось похудеть и что она для этого делала, Регина не рассказала.
Летом Тодоренко откровенно рассказала о заболевании, с которым научилась жить.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051456-bylo-nelegko-regina-todorenko-rasskazala-o-pohudenii/