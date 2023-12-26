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30 лет независимости Казахстана

"Как ты могла?!": Ханде Эрчел удивила поклонников кардинальным преображением

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Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

30-летняя Ханде Эрчел, которая считается одной из самых красивых актрис в Турции, сменила имидж, чем очень удивила своих поклонников. Новые фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в сериале "Постучись в мою дверь", распрощалась с темным цветом волос. Фото после преображения она выложила в карусели.

Фанаты восприняли по-разному смену ее имиджа - кто-то восхитился, а кто-то заявил, что с прежним цветом волос Ханде им нравилась больше.

"Очень нравится", "Зачем, Ханде, зачем?", "Красивая, конечно", "Не очень. Брюнеткой было лучше", "Как ты могла?!", "Рыжий тебе к лицу", "Ей все подходит", - отметили фолловеры.

Немногим ранее Ханде Эрчел в роскошном красном платье привела в восторг фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052639-kak-ty-mogla-hande-erchel-udivila-poklonnikov-kardinalnym-preobrazheniem/

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