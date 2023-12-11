"Настоящая королева": Ханде Эрчел в роскошном красном платье привела в восторг поклонников

30-летняя турецкая актриса Ханде Эрчел, сыгравшая в популярном сериале "Постучись в мою дверь", опубликовала в Instagram новые фотографии и вновь услышала лестные отзывы, передает NUR.KZ.

"Готовимся к гламурному Новому году", - отметила актриса.

На фото она снялась в роскошном алом платье с высоким разрезом. Для завершения образа Ханде выбрала яркую помаду в тон к платью.

Эрчел, которую поклонники считают одной из самых красивых актрис турецкого кино, вновь искупали в комплиментах.

"Настоящая королева", "Ты произведение искусства", "Мой ангел, я очень тебя люблю и горжусь тобой", "Это восхитительно", "Прелестная женщина в красном", "Самая красивая, самая горячая, самая элегантная", - гласят комментарии под фото.

Напомним, еще недавно фанаты были обеспокоены худобой любимой актрисы.