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30 лет независимости Казахстана

"Жаным такая": новогодний образ Мадины Садвакасовой оценили поклонники

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Мадина Садвакасова продемонстрировала новогоднее перевоплощение в Instagram. 44-летняя казахстанская певица собрала массу комплиментов от своих поклонников, передает NUR.KZ.

Сперва без макияжа, в кепке и спортивном костюме, а через долю секунды - яркий новогодний макияж, блестки на теле, перья и уютная белая шапка на голове - Мадина Садвакасова показала волшебное преображение в Instagram. Певица примерила по-настоящему "зимний" образ.

Казахстанская звезда не боится камеры и крупных планов - поклонники отметили, что она выглядит потрясающе.

"Какая Вы тут милая, нежная", "Кайф", "Жаным такая", "Вау, огонь", "Когда не накрашенная, такая красивая. Почаще демонстрируйте естественную красоту", - пишут восхищенные подписчики в комментариях под видео.

Ранее мы писали о самых неординарных и ярких образах звезд в уходящем 2023 году - Мадина Садвакасова попала в наш список со своим маскулинным образом в мужском костюме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052486-zhanym-takaya-novogodniy-obraz-madiny-sadvakasovoy-otsenili-poklonniki/

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