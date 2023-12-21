"Мне пишут, чтобы я не ела": Макпал Жунусова ответила на нападки по поводу веса
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Макпал Жунусова ответила всем тем, кто упрекает ее за якобы лишний вес. В опубликованном в Instagram видео певица рассказала о негативных комментариях, которые она получает, передает NUR.KZ.
Макпал Жунусова обратилась к поклонникам после очередного выступления из гримерки. Она рассказала, что получает негативные комментарии по поводу своего веса.
"Дорогой мой народ, мне тут пишут, чтобы я не ела - мол, у меня нет талии", - сказала в видео звезда казахстанской эстрады.
Певица продемонстрировала свой наряд - на ней было надето элегантное платье в пол, поверх которого шла светлая прозрачная накидка.
"Как нет талии? Посмотрите, есть же она", - продолжила Макпал Жунусова.
Артистка в шутку предложила снять накидку, чтобы продемонстрировать фигуру. Однако, голоса за кадром убедили ее, что она прекрасно выглядит, дело просто в оверсайз-накидке.
Макпал посмеялась и сказала, что есть все-таки будет.
Недавно мы писали, что с приходом зимы 59-летняя Жунусова сама чистила снег лопатой в своем дворе, чем восхитила Казнет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051822-mne-pishut-chtoby-ya-ne-ela-makpal-zhunusova-otvetila-na-napadki-po-povodu-vesa/