"Мне пишут, чтобы я не ела": Макпал Жунусова ответила на нападки по поводу веса

Макпал Жунусова ответила всем тем, кто упрекает ее за якобы лишний вес. В опубликованном в Instagram видео певица рассказала о негативных комментариях, которые она получает, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова обратилась к поклонникам после очередного выступления из гримерки. Она рассказала, что получает негативные комментарии по поводу своего веса.

"Дорогой мой народ, мне тут пишут, чтобы я не ела - мол, у меня нет талии", - сказала в видео звезда казахстанской эстрады.

Певица продемонстрировала свой наряд - на ней было надето элегантное платье в пол, поверх которого шла светлая прозрачная накидка.

"Как нет талии? Посмотрите, есть же она", - продолжила Макпал Жунусова.

Артистка в шутку предложила снять накидку, чтобы продемонстрировать фигуру. Однако, голоса за кадром убедили ее, что она прекрасно выглядит, дело просто в оверсайз-накидке.

Макпал посмеялась и сказала, что есть все-таки будет.

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