Регина Тодоренко рассказала о заболевании, с которым научилась жить

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Популярная телеведущая Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике и рассказала о принятии себя и о заболевании, с которым она научилась жить, передает NUR.KZ.

Тодоренко опубликовала новые фото в Instagram. На кадрах телеведущая позировала сидя в гамаке в черном слитном купальнике, демонстрируя свои стройные, длинные ноги.

Регина призналась подписчикам, что несмотря на особенности своего тела: витилиго на одном из колен и сколиоза, она научилась принимать себя.

"Нам порой бывает сложно принять себя такими несовершенными, но у меня получилось: девочка с кривой спиной, несмотря на запреты родителей и медицинские диагнозы, сумела исполнить свою мечту", - написала под постом Регина.

"Никогда бы не подумала что у вас проблемы со спиной! Вы выглядите идеально", "Регина, вы - молодец! На собственном примере вы доказали и продолжаете доказывать, что никогда не стоит отчаиваться, а вера в себя - это лучшее лекарство от всех болезней", "Регина, главное, что ты справляешься с этим и даже смогла родить замечательных детишек", - поддержали поклонники телеведущую в комментариях.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала дефекты своего тела, которых много лет стеснялась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023679-regina-todorenko-rasskazala-o-zabolevanii-s-kotorym-nauchilas-zhit/