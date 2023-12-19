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"Законно быть такой красивой?": Анна Asti примерила образ Барби

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Anna Asti
Anna Asti. Фото: instagram.com/asti

Анну Asti не узнали поклонники - популярная певица примерила блонд и показала снимки в Instagram. Поклонники сравнили исполнительницу хита "Царица" с куклой Барби, передает NUR.KZ.

Анна Дзюба, известная под псевдонимом Anna Asti, сменила имидж - певица предстала перед поклонниками с платиновым блондом. Надолго это или нет - покажет время, а пока исполнительницу хитов "Царица" и "По барам" активно сравнивают с Барби..

На фотографиях, размещенных в Instagram, звезда эффектно позирует в ярко-розовом платье. Описание под публикацией было лаконичным, но в тон аутфиту - Asti оставила лишь розовое сердечко.

Многие поклонники не сразу узнали Анну в новом образе. Однако, абсолютное большинство комментаторов отметили, как хорошо выглядит их любимая певица.

"Я одна не узнала Asti?", "Еще одной Барби стало больше", "Я считаю, что ты должна быть главной героиней в фильме Барби, а не Марго Робби! Мяу", "А это вообще законно быть такой красивой?", "Вот это кошечка", "Какая красота", Лучшая", - пишут восхищенные подписчики.

Это не единственный эксперимент Анны Asti с внешностью за последнее время - несколько дней назад исполнительница продемонстрировала новую прическу. Этот образ, однако, пришелся по духу далеко не всем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051433-zakonno-byt-takoy-krasivoy-anna-asti-primerila-obraz-barbi/

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